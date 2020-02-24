Сделаю на заказ Landing Page, или Сайт-визитку, обращайтесь)

Занимаюсь разработкой одностраничных сайтов. Всё выполняю в Tilda. Так как заказов у меня было мало,то сделаю сайт за небольшую цену)

Я училась на курсах Web-разработки в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Так же проходила пару онлайн курсов.