Селиховкина Екатерина Kata_SKata_S
21 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Сделаю на заказ Landing Page, или Сайт-визитку, обращайтесь)
Занимаюсь разработкой одностраничных сайтов. Всё выполняю в Tilda. Так как заказов у меня было мало,то сделаю сайт за небольшую цену)
Я училась на курсах Web-разработки в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Так же проходила пару онлайн курсов.
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Портфолио
- Домострой54 просмотра
- Сайт отеля в Болгарии51 просмотр