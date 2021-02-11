Kata_radaeva17

Екатерина Радаева Kata_radaeva17Kata_radaeva17
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Меня зовут Катерина. Я занимаюсь фирменным стилем.
Всем доброго времени суток! Я студентка старшего курса, учусь на рекламиста. В сфере рекламы уже порядка 5 лет. Занимаюсь разработкой фирменного стиля.
- Бланки
- Листовки
- Визитки
- Папки
- Конверты
- Сувенирная продукция
- Баннеры
- Key-visual
- Логотипы
- Меню
Денег беру не много не мало - зависит от объёма работы. Сроки также, уточняются индивидуально.
Свои работы могу предоставить лично заказчику.
Действие аккаунта приостановлено!