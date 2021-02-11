Kata_radaeva17

Екатерина Радаева Kata_radaeva17

 
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Меня зовут Катерина. Я занимаюсь фирменным стилем.

Всем доброго времени суток! Я студентка старшего курса, учусь на рекламиста. В сфере рекламы уже порядка 5 лет. Занимаюсь разработкой фирменного стиля. 

  • Бланки
  • Листовки
  • Визитки
  • Папки
  • Конверты
  • Сувенирная продукция
  • Баннеры
  • Key-visual
  • Логотипы
  • Меню
Свои работы предоставляю заказчикам в формате jpg и png. Также могу предоставить в формате мокапа или презентации.

Денег беру не много не мало - зависит от объёма работы. Сроки также, уточняются индивидуально.

Свои работы могу предоставить лично заказчику.