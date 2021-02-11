Kata_radaeva17

Меня зовут Катерина. Я занимаюсь фирменным стилем.

Всем доброго времени суток! Я студентка старшего курса, учусь на рекламиста. В сфере рекламы уже порядка 5 лет. Занимаюсь разработкой фирменного стиля.

Бланки

Листовки

Визитки

Папки

Конверты

Сувенирная продукция

Баннеры

Key-visual

Логотипы

Меню

Свои работы предоставляю заказчикам в формате jpg и png. Также могу предоставить в формате мокапа или презентации.

Денег беру не много не мало - зависит от объёма работы. Сроки также, уточняются индивидуально.

Свои работы могу предоставить лично заказчику.