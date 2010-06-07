KatanaTeam

Программист-аналитик .NET C#/SQL Server/программирование под офис

Качественно и в срок выполню Ваш проект. Вам не нужно писать ТЗ. Я предложу свои идеи и напишу описание проекта после обсуждения деталей проекта (лично или онлайн). В работе использую идеи XP (eXtreme Programming). Это означает, что вы увидите первую работающую версию продукта очень быстро и сможете корректировать требования по ходу проекта. В результате Вы получаете именно такой продукт, который Вам нужен.

Большой опыт работы над проектами. Есть ряд готовых продуктов. Большой опыт разработки удобных пользовательских интерфейсов.

Основная специализация – клиент-серверные десктоп приложения на C#/SQL2005 и программирование под MS Office (в основном интеграция приложений с офисом и плагины для Outlook/Word/Excel на технологии VSTO, формы для Outlook). В области веб-программирования – ASP.NET AJAX.

Есть несколько коллег: специалист по 1С, специалист по низкоуровневому программированию (драйверы), unix-программист и специалист по внедрению продуктов Microsoft (портал SharePoint, MS CRM) и веб-программированию (со своей CMS-системой).

Образование

Гимназия 1517 (класс с математическим уклоном)

Факультет прикладной математики и физики МАИ. Красный диплом.

Пишу диссертацию в области искусственного интеллекта

Занимаюсь профессиональной разработкой ПО с 2002 года (программирую с 1990 года). Читаю курс лекций по программированию (C#, C++, ООП) и по операционными системам на бакалавриате МАИ.

Навыки

Языки программирования: С#, ASP.NET, С++ (VS, Builder), VB.NET, VBA, Delphi, CLOS

БД: MS SQL 2000/2005, Oracle

Технологии: AJAX, XML, Web-services с WSE 3.0, VSTO, OLE, COM, многопоточность

Среды разработки: Visual studio (5, 6, 2003, 2005, 2008) с VSS и NUnit