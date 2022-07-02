Katarinakati

Написание и редактирование текстов, видеомонтаж, ведение Инстаграм аккаунтов, обучение языкам

Честность, ответственность, качество и стиль!

Рада помочь в таких сферах фриланса как ВИДЕО МОНТАЖ (склейка, наложение аудио дорожки, промо видео, клип. Готова вести Ваш контент для Instagram и YouTube).

НАПИСАНИЕ и РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ (украинский, русский, английский). Занимаюсь продвижением в соц сетях, придумываю тексты к Инстаграм постам, делаю аккаунты привлекательными для Ваших подписчиков и клиентов.

ПРЕПОДАЮ много лет АНГЛИЙСКИЙ, в частности онлайн.

ПОМОГАЮ с ОБУЧЕНИЕМ РУССКОГО и УКРАИНСКОГО, как для носителей языка, так и иностранцев.

Пишу стихи и тексты к песням на заказ. @kati.ya_ (Это я и это то, как я снимаю, монтирую, пишу и оформляю).

Открыта к деловым предложениям, запускам различных творческих стартапов. ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!