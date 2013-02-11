Katarinochka

Шевченко Екатерина Викторовна
Цель:
Получение должности копирайтер /рерайтер.
Опыт работы:
3 года.
Образование:
2007-2012 – Луганский Национальный Университет имени Тараса Шевченко.
Факультет: экономики и бизнеса.
Специальность: «Менеджмент организации и администрирования».
Диплом магистра.
Профессиональный опыт:
2010-2013гг. – работа рерайтера с персональными заказами.
Должностные обязанности:
- написание продающих текстов;
- создание SEO-статей;
- написание информационных статей для наполнения сайтов.
Специальные знания и навыки:
Грамотное изложение материала; способность оперативно находить и обрабатывать информацию; владение пакетом программ MicrosoftOffice; умение писать "живые" тексты, интересные читателям.
Языки:
Русский, Украинский, Английский.
Качества:
Пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, креативность, высокая обучаемость, желание самосовершенствоваться.
Контакты:
Телефон: +380663979488.
E-mail: [email protected]