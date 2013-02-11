Katarinochka

Екатерина Шевченко Katarinochka

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Шевченко Екатерина Викторовна

Цель:

Получение должности копирайтер /рерайтер.

Опыт работы:

3 года.

Образование:

2007-2012 – Луганский Национальный Университет имени Тараса Шевченко.

Факультет: экономики и бизнеса.

Специальность: «Менеджмент организации и администрирования».

Диплом магистра.

Профессиональный опыт:

2010-2013гг. – работа рерайтера с персональными заказами.

Должностные обязанности:

- написание продающих текстов;

- создание SEO-статей;

- написание информационных статей для наполнения сайтов.

Специальные знания и навыки:

Грамотное изложение материала; способность оперативно находить и обрабатывать информацию; владение пакетом программ MicrosoftOffice; умение писать "живые" тексты, интересные читателям.

Языки:

Русский, Украинский, Английский.

Качества:

Пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, креативность, высокая обучаемость, желание самосовершенствоваться.

Контакты:

Телефон: +380663979488.

E-mail: [email protected]