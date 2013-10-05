Контент, копирайт, рерайт, корректура

Доброго времени суток.

Если вы смотрите мой профиль, значит, вам нужен контент.

Что я могу вам предложить?

Во-первых, рерайт, который будет уникален, интересен и сделан вовремя.

Во-вторых, SEO-тексты, способные заинтересовать не только поисковые системы, но и живых читателей.

В-третьих, описания любых товаров или услуг – емкие, лаконичные, без коверканья состава, свойств или функций продукта.

В-четвертых, пятых и т.д. возможна подготовка коммерческих предложений, работа с наполнением новостной ленты, корректура, вычитка и многое другое.

Публиковалась в глянцевом журнале (новостная рубрика, информационные, имиджевые статьи), газете (расследования); работала с большими объемами контента для интернет-магазина и новостной ленты информагентства, готовила материалы для рекламных акций.

К оконченному журфаку, умению интересно писать и быстрой скорости набора могу добавить хороший интернет, надежный комп, не знакомый с глюками и лагами, и некоторые знания графических редакторов.

Не пишу тексты медицинской и юридической тематики, узконаправленные технические материалы и хвалебные оды сетевому маркетингу во всех его проявлениях. За все остальное берусь с удовольствием.

От заказчика хочу видеть подробное ТЗ и более-менее реальные сроки.