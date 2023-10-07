WEB-Дизайн и брендинг

Меня зовут Екатерина, мой профессионализм подтверждён:

• Академия ИМСИТ по специальности дизайн;

• Skillpassport графического дизайнера.



Специализируюсь на:

• WEB-Дизайн;

• Брендинг (фирменный стиль);

• Иллюстрации;

• Верстка сайтов на Tilda.



Опыт в графическом дизайне более 4 лет