Katchka

Екатерина Китова Katchka

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
WEB-Дизайн и брендинг

Меня зовут Екатерина, мой профессионализм подтверждён:
• Академия ИМСИТ по специальности дизайн;
• Skillpassport графического дизайнера.

Специализируюсь на:
• WEB-Дизайн;
• Брендинг (фирменный стиль);
• Иллюстрации;
• Верстка сайтов на Tilda.

Опыт в графическом дизайне более 4 лет