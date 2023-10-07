WEB-Дизайн и брендинг
Меня зовут Екатерина, мой профессионализм подтверждён:
• Академия ИМСИТ по специальности дизайн;
• Skillpassport графического дизайнера.
Специализируюсь на:
• WEB-Дизайн;
• Брендинг (фирменный стиль);
• Иллюстрации;
• Верстка сайтов на Tilda.
Опыт в графическом дизайне более 4 лет
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн сайта по продаже скейтбоардовнет просмотров
- Дизайн сайта по продаже Facebook аккаунтовнет просмотров
- Дизайн мобильного приложения "AOE"нет просмотров
- Дизайн сайта по продаже эко-домовнет просмотров
- Дизайн сайта для кондитерской "Pierre Eclair"нет просмотров