Место рождения: Киев
Телефон: 097-966-89-70
E-mail: [email protected]
Образование:
2005-2009 Киевский национальный торгово-экономический университет, (факультет экономики, менеджмента и права), менеджмент таможенного дела(бакалавр)
2009-2010 Киевский национальный торгово-экономический университет,(факультет экономики, менеджмента и права), менеджмент организаций торговли (магистр)
Дополнительное образование:
2003-2005 Первые государственный курсы иностранных языков ( Английский)
2012 Курсы иностранных языков «Green Forest»(Английский)
2015 Web-Camp, курсы frontend разработки (Html5/CSS)
Опыт работы:
2008-2010 Smart Systems. Сотрудник службы поддержки:
Ведение деловой переписки с иностранными клиентами ( на англ.языке)
- ответ на сообщения пользователей, техническая и информационная поддержка через Help Desk и online chat
- разрешение конфликтных ситуаций, прием, обработка и передача заявок на возврат денег
06.2011 – Менеджер по работе с клиентами, реклама (удаленно).:
05.2012 Поиск потенциальных иностранных рекламных платформ (английский):
- поиск сайтов, соответствующих определенным критериям;
- связь с владельцем сайта и отправка предложения о сотрудничестве(письменно);
- обсуждение условий сотрудничества(письменно)
- размещение рекламы на их сайтах
Общение с владельцами сайтов велось на английском языке.
05.2012 -
12.2012 Букмекерская компания «Пари-Матч». Менеджер по работе с клиентами и
иностранным оператором:
Сбор информации, анализ, разрешение ситуаций пользователей:
- финансовые претензии ( прием заявки, сбор данных, анализ проблемы, разрешение ситуации)
- вопросы касательно любых технических проблем во время игры( прием заявки от игрока, сбор информации, анализ ситуации, разрешение ситуации)
В ходе разрешения ситуаций клиентов сбор необходимой информации осуществлялся с разных департаментов компании, что предполагало тесное взаимодействие со всеми структурными подразделениями компании, включая партнера за рубежом.
Регулярная подготовка отчетов по результатам работы:
- финансовых
- аналитических
Помощник руководителя:
- перевод письменной корреспонденции с/на английский язык
- подготовка презентационных материалов на английском языке
- ведение протоколов собраний, структуризация и рассылка по департаментам
- выполнение поручений руководителя ( подготовка отчета, донесение информации до сотрудников, поиск необходимой информации)
- Подготовка финансовых отчетов по итогам месяца.
Общение с иностранным партнером( английский язык)
- получение запросов, формирования ответа
- обеспечение коммуникации компании с иностранным партнером
Координация работы офиса.
- обеспечение жизнедеятельности офиса, заказ обедов, сбор средств на дни рождения, различные праздники
04.2013-
07.2014 SEO компания “Refposition”. Менеджер по работе с иностранными клиентами,
(удаленно):
Поиск клиентов, продажа услуг компании ;
Построение долгосрочных отношений с клиентами;
Подготовка финансовых отчетов о результатах работы
C 09.2014 Менеджер службы поддержки компании А5 (a5.ru):
Поддержка клиентов через онлайн чат, тикет систему телефон.
Личные качества:
Умение работать в команде
Обучаемость
Высокий уровень грамотности, знание и соблюдение деловой этики
Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, чувство юмора
умение работать с большим объемом информации, в условиях многозадачности
Навыки работы с компьютером:
Опытный пользователь ПК:
MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access).
Интернет (Opera,, Internet Explorer, Mozilla Firefox).
Почта (Outlook Express,The Bat)
Zendesk, Freshdesk.
Самостоятельно изучаю HTML5/CSS
Знание языков:
Русский, украинский – эксперт
Английский - свободно (устный и письменный)