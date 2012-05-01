Место рождения: Киев

Телефон: 097-966-89-70

E-mail: [email protected]

Образование:

2005-2009 Киевский национальный торгово-экономический университет, (факультет экономики, менеджмента и права), менеджмент таможенного дела(бакалавр)

2009-2010 Киевский национальный торгово-экономический университет,(факультет экономики, менеджмента и права), менеджмент организаций торговли (магистр)

Дополнительное образование:

2003-2005 Первые государственный курсы иностранных языков ( Английский)

2012 Курсы иностранных языков «Green Forest»(Английский)

2015 Web-Camp, курсы frontend разработки (Html5/CSS)

Опыт работы:

2008-2010 Smart Systems. Сотрудник службы поддержки:

Ведение деловой переписки с иностранными клиентами ( на англ.языке)

- ответ на сообщения пользователей, техническая и информационная поддержка через Help Desk и online chat

- разрешение конфликтных ситуаций, прием, обработка и передача заявок на возврат денег

06.2011 – Менеджер по работе с клиентами, реклама (удаленно).:

05.2012 Поиск потенциальных иностранных рекламных платформ (английский):

- поиск сайтов, соответствующих определенным критериям;

- связь с владельцем сайта и отправка предложения о сотрудничестве(письменно);

- обсуждение условий сотрудничества(письменно)

- размещение рекламы на их сайтах

Общение с владельцами сайтов велось на английском языке.

05.2012 -

12.2012 Букмекерская компания «Пари-Матч». Менеджер по работе с клиентами и

иностранным оператором:

Сбор информации, анализ, разрешение ситуаций пользователей:

- финансовые претензии ( прием заявки, сбор данных, анализ проблемы, разрешение ситуации)

- вопросы касательно любых технических проблем во время игры( прием заявки от игрока, сбор информации, анализ ситуации, разрешение ситуации)

В ходе разрешения ситуаций клиентов сбор необходимой информации осуществлялся с разных департаментов компании, что предполагало тесное взаимодействие со всеми структурными подразделениями компании, включая партнера за рубежом.

Регулярная подготовка отчетов по результатам работы:

- финансовых

- аналитических

Помощник руководителя:

- перевод письменной корреспонденции с/на английский язык

- подготовка презентационных материалов на английском языке

- ведение протоколов собраний, структуризация и рассылка по департаментам

- выполнение поручений руководителя ( подготовка отчета, донесение информации до сотрудников, поиск необходимой информации)

- Подготовка финансовых отчетов по итогам месяца.

Общение с иностранным партнером( английский язык)

- получение запросов, формирования ответа

- обеспечение коммуникации компании с иностранным партнером

Координация работы офиса.

- обеспечение жизнедеятельности офиса, заказ обедов, сбор средств на дни рождения, различные праздники

04.2013-

07.2014 SEO компания “Refposition”. Менеджер по работе с иностранными клиентами,

(удаленно):

Поиск клиентов, продажа услуг компании ;

Построение долгосрочных отношений с клиентами;

Подготовка финансовых отчетов о результатах работы

C 09.2014 Менеджер службы поддержки компании А5 (a5.ru):

Поддержка клиентов через онлайн чат, тикет систему телефон.

Личные качества:

Умение работать в команде

Обучаемость

Высокий уровень грамотности, знание и соблюдение деловой этики

Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, чувство юмора

умение работать с большим объемом информации, в условиях многозадачности

Навыки работы с компьютером:

Опытный пользователь ПК:

MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access).

Интернет (Opera,, Internet Explorer, Mozilla Firefox).

Почта (Outlook Express,The Bat)

Zendesk, Freshdesk.

Самостоятельно изучаю HTML5/CSS

Знание языков:

Русский, украинский – эксперт

Английский - свободно (устный и письменный)