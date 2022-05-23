KateDanishevska

Дипломированный переводчик английского языка. Специальность - филолог, переводчик. Уровень владения языком - С1.

Опыт работы в сфере переводов - 8 лет.

Тематика - общая, юридическая (документы, сертификаты, контракты и т.д.).

Умения и навыки: Trados, OmegaT, Multitran.

О себе: пунктуальна и ответственна в работе. Внимательна к деталям и точности выполнения заданий. Люблю саморазвиваться и получать новый опыт.