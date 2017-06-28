KateDerr

Екатерина KateDerr

 
37 летБеларусь/Минск
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Выполняю заказы по работе в Adobe Photoshop

Всем привет! 

Если Вам необходимо быстро обработать фотографии (поправить горизонт, свето-цвето коррекция, кадрирование, пакетное уменьшение размера, корректировка кожи, вытравка или более сложная работа) в Photosop и Вы ищите ответственного, исполнительного работника для этих задач, то смело обращайтесь.

 Скажу честно, что большого опыта по заказам пока не имею, но с программой работаю давно и, как мне кажется, вполне успешно).

Так как фрилансер я начинающий), расценки мои на старте гораздо ниже рыночных. обращайтесь, сделаю оперативно.

С уважением, Екатерина.

Photoshop