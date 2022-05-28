Занимаюсь оформлением презентаций более 4 лет.
Если Вам необходимо сделать презентацию на защиту курсовой, диплома или какого-либо проекта, то готова вам помочь!)
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Выполняла презентации в различные коммерческие компании, в банки и финансовые учреждения.
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Я против войны в Украине!