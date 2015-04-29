Копирайт, рерайт, тесты, статьи.

Нужно много текста, а времени и желания нет? Это ко мне.

У вас есть задача, которую необходимо решить. У меня есть время и навыки.

Оперативность, качество. Индивидуальный подход.

Работаю на перспективу долгосрочных отношений.