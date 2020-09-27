Доброго времени суток!
Вы находитесь на страничке творческого человека, который умеет прислушиваться к желаниям своих клиентов, внимателен к деталям и умеет делать качественный монтаж.
В моем портфолио вы найдете примеры работ на темы:
- путешествия,
- музыка,
- трейлер,
- ужасы,
- влог,
- обзор продукта,
- love story,
- концерт.
Работаю в программах AdobePremiere Pro 2020 и Adobe After Effects 2020. Могу оптимизировать видео под соцсети (просто укажите куда планируете выгружать свое видео).
1 работа включает в себя:
- нарезка,
- склейка кадров,
- музыкальное сопровождение,
- переходы,
- базовая цветокоррекция в подарок.
За дополнительную стоимость:
- саунд-дизайн (вставка дополнительных звуков),
- наложение эффектов,
- поиск музыки,
- текстовые вставки, заголовки,
- анимационные вставки (subscribe, колокольчик)
- интро.
Конечный результат работы будет зависеть также и от качества исходных материалов!
Для выполнения заказа необходимы:
- ТЗ (чем подробнее составлено ТЗ, тем быстрей пойдет работа),также можно просто подробно описать каким вы хотите видеть результат монтажа и выслать пример понравившегося вам ролика для примера,
- исходники (можно ссылки).
О себе:
- Стараюсь всегда выполнять работу в срок,
- Внимательна к мелочам,
- Повышенное внимание к желаниям клиента,
- Занимаюсь видеомонтажем потому что творческий человек и люблю свое дело!
- Molly Fancher - Release Presentation54 просмотра
- Trailer. Race or Feet46 просмотров
- Performance Выступление Molly Fancher32 просмотра
- Love story33 просмотра
- Nature. Природа25 просмотров
- Kate Fancher. Horror. Ужасы25 просмотров
- Ирина. Влог34 просмотра
- Путешествие. Trip to Europe37 просмотров
- W. Burke - Looking for inspiration. Molly Fancher.30 просмотров
- Видеомонтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн, эффекты37 просмотров