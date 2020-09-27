Видеомонтаж, цветокоррекция, саунд-дизайн, эффекты

Доброго времени суток!

Вы находитесь на страничке творческого человека, который умеет прислушиваться к желаниям своих клиентов, внимателен к деталям и умеет делать качественный монтаж.

В моем портфолио вы найдете примеры работ на темы:

- путешествия,

- музыка,

- трейлер,

- ужасы,

- влог,

- обзор продукта,

- love story,

- концерт.

Работаю в программах AdobePremiere Pro 2020 и Adobe After Effects 2020. Могу оптимизировать видео под соцсети (просто укажите куда планируете выгружать свое видео).

1 работа включает в себя:

- нарезка,

- склейка кадров,

- музыкальное сопровождение,

- переходы,

- базовая цветокоррекция в подарок.

За дополнительную стоимость:

- саунд-дизайн (вставка дополнительных звуков),

- наложение эффектов,

- поиск музыки,

- текстовые вставки, заголовки,

- анимационные вставки (subscribe, колокольчик)

- интро.

Конечный результат работы будет зависеть также и от качества исходных материалов!

Для выполнения заказа необходимы:

- ТЗ (чем подробнее составлено ТЗ, тем быстрей пойдет работа),также можно просто подробно описать каким вы хотите видеть результат монтажа и выслать пример понравившегося вам ролика для примера,

- исходники (можно ссылки).

О себе:

- Стараюсь всегда выполнять работу в срок,

- Внимательна к мелочам,

- Повышенное внимание к желаниям клиента,

- Занимаюсь видеомонтажем потому что творческий человек и люблю свое дело!