Разработка веб-приложений на .Net

Язык: Английский (уровень В1)

Знания: C#, понимание ООП и основ программирования на .Net (среда разработки VisualStudio), HTML/CSS (умение сверстать страницу по имеющемуся макету), SQL (лабораторные работы), базовые знания C++. Опыт разработки дефектов в Jira. Курсы ITVDN: С# Базовый(ООП), C# Углубленный, ASP.NET CORE Базовый.

Практический опыт: Дипломный проект «Сайт Hiene» на ASP.NETMVC, MsSql, C#. Дипломный проект «Программное средство контроля знаний по учебной дисциплине «Основы менеджмента»» на WinForms, C#, MsSql. Курсовая работа «Электронный фотоальбом» на ASP.NETMVC, MsSql, C#. Курсовая работа «Графический редактор Paint» на WinForms, C#. Курсовые работы «Учет стажа работы сотрудников на предприятии» и «Программа подбора туристической путевки» на C++.