Екатерина Kate_AndersonKate_Anderson
Обо мне: делаю для Вас продуманный, ориентированный на целевую аудиторию дизайн.
Работаю аккуратно и точно, разрабатываю цветовую гамму на основе психологии восприятия. В дизайне всегда учитываю потребности пользователей!
Сдаю макеты в формате PSD полностью подготовленные для будущей верстки, с подписанными слоями, структурированные.
Мой девиз в работе: удобный сайт для людей!
Навыки:
- пользовательский интерфейс (Ux/Ui);
- прототипирование;
- дизайн сайтов;
- баннеры;
- разработка дизайна мобильных версий;
- адаптивный дизайн по Bootstrap 3 (три варианта сайта под самые распространенные разрешения);
- продающий дизайн (landing Page).
Оплата и минимальный заказ: работаю по предоплате 50% и безопасную сделку. Минимальная стоимость заказа от 100$.
Сроки: от 4 дней (главная страница).
P.S. Разрабатываю в первую очередь сайты, которые будут удобны пользователю! Ведь даже супер красивая картинка может оттолкнуть, если не понятно как и что делать на этой странице. Такого рода сайты не продают. Поэтому в своих работах я учитываю интересы целевой аудитории. Ведь в любом дизайне главное - человек, который придет на этот сайт.
Подарки: после получения ТЗ, бесплатно разрабатываю предварительную доску с набросками по вашему проекту, перед тем как приступить к работе. На ней могут быть примеры дизайнов, фотографии, цветовые наброски, передающие настроение дизайна.
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