Kate_Anderson

Екатерина Kate_Anderson

 
36 летРоссия/Владивосток
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Стильный и продуманный дизайн для вашего сайта!

Обо мне: делаю для Вас продуманный, ориентированный на целевую аудиторию дизайн.

Работаю аккуратно и точно, разрабатываю цветовую гамму на основе психологии восприятия. В дизайне всегда учитываю потребности пользователей!

Сдаю макеты в формате PSD полностью подготовленные для будущей верстки, с подписанными слоями, структурированные. 

Мой девиз в работе: удобный сайт для людей!

Навыки:

  • пользовательский интерфейс (Ux/Ui);
  • прототипирование;
  • дизайн сайтов;
  • баннеры;
  • разработка дизайна мобильных версий;
  • адаптивный дизайн по Bootstrap 3 (три варианта сайта под самые распространенные разрешения);
  • продающий дизайн (landing Page).
Инструменты: Photosop, Illustartor, Bootstrap3, HTML5, CSS3.

Оплата и минимальный заказ: работаю по предоплате 50% и безопасную сделку. Минимальная стоимость заказа от 100$.

Сроки: от 4 дней (главная страница).

P.S. Разрабатываю в первую очередь сайты, которые будут удобны пользователю! Ведь даже супер красивая картинка может оттолкнуть, если не понятно как и что делать на этой странице. Такого рода сайты не продают. Поэтому в своих работах я учитываю интересы целевой аудитории. Ведь в любом дизайне главное - человек, который придет на этот сайт. 

Подарки: после получения ТЗ, бесплатно разрабатываю предварительную доску с набросками по вашему проекту, перед тем как приступить к работе. На ней могут быть примеры дизайнов, фотографии, цветовые наброски, передающие настроение дизайна.

Дизайн лендингаДизайн сайтаHTMLBootstrap
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $65от 4 дней
нет рейтинга