Стильный и продуманный дизайн для вашего сайта!

Обо мне: делаю для Вас продуманный, ориентированный на целевую аудиторию дизайн.

Работаю аккуратно и точно, разрабатываю цветовую гамму на основе психологии восприятия. В дизайне всегда учитываю потребности пользователей!

Сдаю макеты в формате PSD полностью подготовленные для будущей верстки, с подписанными слоями, структурированные.

Мой девиз в работе: удобный сайт для людей!

Навыки:

пользовательский интерфейс (Ux/Ui);

прототипирование;

дизайн сайтов;

баннеры;

разработка дизайна мобильных версий;

адаптивный дизайн по Bootstrap 3 (три варианта сайта под самые распространенные разрешения);

продающий дизайн (landing Page).

Photosop, Illustartor, Bootstrap3, HTML5, CSS3.

Оплата и минимальный заказ: работаю по предоплате 50% и безопасную сделку. Минимальная стоимость заказа от 100$.

Сроки: от 4 дней (главная страница).

P.S. Разрабатываю в первую очередь сайты, которые будут удобны пользователю! Ведь даже супер красивая картинка может оттолкнуть, если не понятно как и что делать на этой странице. Такого рода сайты не продают. Поэтому в своих работах я учитываю интересы целевой аудитории. Ведь в любом дизайне главное - человек, который придет на этот сайт.

Подарки: после получения ТЗ, бесплатно разрабатываю предварительную доску с набросками по вашему проекту, перед тем как приступить к работе. На ней могут быть примеры дизайнов, фотографии, цветовые наброски, передающие настроение дизайна.