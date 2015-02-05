Образование

2006-2011 Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им П.Ф. Лесгафта. Факультет социально-культурного сервиса и туризма.

1996-2006 Средняя образовательная школа #186

Языки

Русский - родной

Английский - upper intermediate

Компьютерные навыки

Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel, Outlook Express, C1 Предприятие

Опыт работы

Январь 2012-Апрель 2014

ООО "ПроскейтингСпб"

Должность - Менеджер по работе с клиентами

Обязанности: входящие и исходящие звонки, обработка входящих заказов по телефону и эл.почте физических и юридических лиц. Выставление счетов. Контроль изготовления, отгрузки и оплаты товара. Управление и координирование сотрудничества между компанией, продавцами и поставщиками. Прием товара на склад и магазин. Закупка канцелярии и всего необходимого в офис. Ведение отчетной документации по всему проданному и отгруженному товару. Составление договоров. Решение конфликтных задач между клиентами и компанией. Контроль затрат продукции.

Октябрь 2010-Февраль 2011

ООО "Велнесс Групп"

Должность - Менеджер по продажам

Обязанности: обработка телефонных звонков в соответствии с корпоративной политикой и стандартами, презентация спортивного клуба, информирование клиентов об услугах, продажа абонементов и дополнительных услуг, сотрудничество с корпоративными клиентами. Исходящие холодные звонки.

Обработка входящей эл.почты.

Октябрь 2010-Февраль 2011

ООО "Велнесс Групп"

Должность- Администратор

Обязанности: обработка входящих телефонных звонков в соответствии с корпоративной политикой и стандартами. Прием гостей. Обеспечение гостей клуба всей необходимой информацией о клубе и его услугах. Продажа дополнительных услуг и товаров. Подбор сотрудников в отдел. Составление графиков для сотрудников отдела. Ежедневная инвентаризация товаров.

Навыки: владение навыков продажи и продвижения товаров. Способность работать в быстром темпе, в напряженная ситуациях, оставаясь спокойной. Способность работать в команде, достигая общей цели. Отличные коммуникативные навыки. Превосходные навыки обслуживания клиентов. Открыта новым знаниям и профессиям.