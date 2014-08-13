Kate_Moscow

Студент факультета журналистики в канадском вузе

Шумакова Екатерина Дмитриевна

Торонто, Канада| Год рождения: 1994

[email protected]

Пожелания к работе

Цель: должность фрилансер, переводчик с английского языка,

График работы: удалённая работа

Тип работы: временная

Опыт работы:

Осень 2013 – Весна 2014 – Trent University Russian Speaking Association (TURSA), Trent University, Peterborough ON, должность – PR Manager

Должностные обязанности:

Развитие связей с общественностью, помощь иностранным студентам в адаптации к новой языковой и культурной среде; промоушн TURSA посредством социальных сетей, студенческой газеты.

Зима 2014 - Refarme International Film Festival, Peterborough ON, должность – волонтер;

Должностные обязанности:

Произведение денежного расчета, предоставление информации гостям фестиваля, техническое обслуживания показа фильмов;

Образование:

Бакалавр в Журналистике и Культурологии Сентябрь 2012 –Апрель 2016

Trent University, Peterborough, Ontario, Canada

Май – Июнь 2013

Летние практические курсы в Loyalist College

Исследования в сфере мультимедиа и СМИ; написание

статей для QNet News; работа с радио, фото, и видео

оборудованием и программами по обработки.

Дополнительные знания и навыки:

Свободное владениt Microsoft Office; The Burli Newsroom System; Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Audacity; Adobe Premier Pro; Adobe After Effects, WordPress, Google Analytics;

Знание языков: русский - родной, английский – свободный; французский – разговорный.

Личные качества:

Обширные аналитические навыки; способность работать с большими объемами данных; возможность общаться с разными типами людей, стрессоустойчивость, обширные навыки работы в команде; ответственность, быстрая обучаемость, инициативность.