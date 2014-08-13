Kate_Moscow

Шумакова Екатерина Дмитриевна
Торонто, Канада| Год рождения: 1994
Пожелания к работе
Цель: должность фрилансер, переводчик с английского языка,
График работы: удалённая работа
Тип работы: временная
Опыт работы:
Осень 2013 – Весна 2014 – Trent University Russian Speaking Association (TURSA), Trent University, Peterborough ON, должность – PR Manager
Должностные обязанности:
Развитие связей с общественностью, помощь иностранным студентам в адаптации к новой языковой и культурной среде; промоушн TURSA посредством социальных сетей, студенческой газеты.
Зима 2014 - Refarme International Film Festival, Peterborough ON, должность – волонтер;
Должностные обязанности:
Произведение денежного расчета, предоставление информации гостям фестиваля, техническое обслуживания показа фильмов;
Образование:
Бакалавр в Журналистике и Культурологии Сентябрь 2012 –Апрель 2016
Trent University, Peterborough, Ontario, Canada
Май – Июнь 2013
статей для QNet News; работа с радио, фото, и видео
оборудованием и программами по обработки.
Дополнительные знания и навыки:
Свободное владениt Microsoft Office; The Burli Newsroom System; Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Audacity; Adobe Premier Pro; Adobe After Effects, WordPress, Google Analytics;
Знание языков: русский - родной, английский – свободный; французский – разговорный.
Личные качества:
Обширные аналитические навыки; способность работать с большими объемами данных; возможность общаться с разными типами людей, стрессоустойчивость, обширные навыки работы в команде; ответственность, быстрая обучаемость, инициативность.