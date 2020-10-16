Переводчик (английский, китайский языки)
Образование
- Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления (НГУЭУ) (международные отношения), 2012 - специалитет;
- Дипломатическая Академия МИД России (международные отношения), 2020 - магистратура;
- Высшая школа перевода МГУ, 2022.
- Китайский язык - HSK4 (экзамен сдан в 2020);
- Английский язык - Профессиональный уровень ( подтвержден экзаменом на Высших курсах иностранных языков МИД России в 2019).
Опыт работы
В течение 5 лет (2012-2017) работала переводчиком в международной торговой компании в г. Улан-Батор (Монголия). Занималась устным последовательным переводом на многосторонних встречах и совещаниях, а также письменным переводом различной документации.
В 2019 г. сотрудничала с РКК "Энергия"; в качестве переводчика сопровождала делегацию на переговорах с представителями Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и Европейского центра космических исследований и технологий Европейского космического агентства в г. Нордвайк, Нидерланды.
В течение нескольких лет перевожу произведения художественной литературы зарубежных авторов. Примеры переводов с английского на русский можно посмотреть в портфолио.
Основные направления перевода
Литературный перевод (художественная литература и тексты вольной тематики);
Специализированный перевод (политперевод, космос, история, культура и искусство, образование, здоровье, психология, спорт).
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Портфолио
- Перевод рассказа Сомерсета Моэма66 просмотров