Переводчик (английский, китайский языки)

Образование

Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления (НГУЭУ) (международные отношения), 2012 - специалитет;

Дипломатическая Академия МИД России (международные отношения), 2020 - магистратура;

Высшая школа перевода МГУ, 2022.

Китайский язык - HSK4 (экзамен сдан в 2020);

Английский язык - Профессиональный уровень ( подтвержден экзаменом на Высших курсах иностранных языков МИД России в 2019).

Опыт работы

В течение 5 лет (2012-2017) работала переводчиком в международной торговой компании в г. Улан-Батор (Монголия). Занималась устным последовательным переводом на многосторонних встречах и совещаниях, а также письменным переводом различной документации.

В 2019 г. сотрудничала с РКК "Энергия"; в качестве переводчика сопровождала делегацию на переговорах с представителями Центра космических полетов имени Годдарда НАСА и Европейского центра космических исследований и технологий Европейского космического агентства в г. Нордвайк, Нидерланды.

В течение нескольких лет перевожу произведения художественной литературы зарубежных авторов. Примеры переводов с английского на русский можно посмотреть в портфолио.

Основные направления перевода

Литературный перевод (художественная литература и тексты вольной тематики);

Специализированный перевод (политперевод, космос, история, культура и искусство, образование, здоровье, психология, спорт).