Kate_ProVideo

Екатерина Kate_ProVideoKate_ProVideo
34 годаРоссия/Волгоград
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Видеомонтажёр
Привет!
Предлагаю услуги по создаю видеороликов любого формата:
- для бизнеса (трейлер, заставки, презентации);
- для соц. сетей (промо аккаунта, видео визитки);
- видеопоздравления для близких (слайд-шоу на семейные праздники и памятные события).
Работаю в профессиональных программах After Effects, Vegas Pro, Adobe Photoshop.
К работе отношусь ответственно, не срываю дедлайнов, открыта к диалогу. Использую лицензионные материалы (фото, видео, музыка).
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!