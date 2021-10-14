Kate_ProVideo

Видеомонтажёр

Привет!

Предлагаю услуги по создаю видеороликов любого формата:

- для бизнеса (трейлер, заставки, презентации);

- для соц. сетей (промо аккаунта, видео визитки);

- видеопоздравления для близких (слайд-шоу на семейные праздники и памятные события).

Работаю в профессиональных программах After Effects, Vegas Pro, Adobe Photoshop.

К работе отношусь ответственно, не срываю дедлайнов, открыта к диалогу. Использую лицензионные материалы (фото, видео, музыка).

Буду рада сотрудничеству!