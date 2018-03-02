Katee11

Екатерина Katee11

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Hakuna Matata

Опыт работы более 5 лет. На ВСЕ работы даётся гарантия 3 месяца и в случае обнаружении багов проводиться БЕСПЛАТНОЕ сервисное обслуживание.

Если вам нужно создать сайт, интернет магазин или узнать о поддержке или продвижение сайта, а так же по любым другим вопросам, для получения консультации Вы можете звонить по телефону 8-916-85-44-551 с 9-00 до 22-00 по Московскому времени. 

Пишите в Whatsapp, Viber, Telegram; 

Skype: troitskaya.katee; 

Почта: [email protected] (круглосуточно);

При вашем желании возможна личная встреча в г. Москва.

Я всегда на связи и рада общению!!!

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Отзывы заказчиков

Tekito
Денис 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$500
10 баллов
7 лет назад
Настроить прием платежей в интернет магазине
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
a1287
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
8 баллов
7 лет назад
Найти фото сайтов и описание для портфолио,вставить его на сайт...
Сделали,спасибо.
Хороший заказчик. Всегда на связи!
Ответный отзыв
al3xwin
39 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Регистрация на форуме + 10 сообщений
Екатерина очень оперативно выполнила задание, ТЗ полностью соблюдено. Рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв