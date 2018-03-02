Hakuna Matata
Опыт работы более 5 лет. На ВСЕ работы даётся гарантия 3 месяца и в случае обнаружении багов проводиться БЕСПЛАТНОЕ сервисное обслуживание.
Если вам нужно создать сайт, интернет магазин или узнать о поддержке или продвижение сайта, а так же по любым другим вопросам, для получения консультации Вы можете звонить по телефону 8-916-85-44-551 с 9-00 до 22-00 по Московскому времени.
Пишите в Whatsapp, Viber, Telegram;
Skype: troitskaya.katee;
Почта: [email protected] (круглосуточно);
При вашем желании возможна личная встреча в г. Москва.
Я всегда на связи и рада общению!!!
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
7 лет назад
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
8 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Всегда на связи!
$1
10 баллов
7 лет назад
Екатерина очень оперативно выполнила задание, ТЗ полностью соблюдено. Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую