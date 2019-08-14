Меня зовут Екатерина и я начинающий иллюстратор и веб-дизайнер.

Я обожаю свою работу и все свободное время посвящаю изучению новых техник и приемов рисования.

За свою недолгую карьеру успела сделать дизайн карт для настольной игры, дизайн визитных карточек и открыток, меню детского кафе, разработать и нарисовать персонажа для газеты.

Кроме того, уже два года работаю с микростоками (Shutterstock, AdobeStock, Dreamstime и т.д.).

Рисую в основном в векторе, с программой Adobe Illustrator "на ты". Также работаю (в меньшей степени) в фотошопе и Corel Draw.

Мой портфель на Shutterstock - https://www.shutterstock.com/ru/g/thkatefox

Мое портфолио - https://www.behance.net/thkatefox