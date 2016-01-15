Уважаемый заказчик!
Готова взяться за любой тип работы в области перевода: от мелких до крупных заказов.
Доступна : будни дни (3-4 часа в день), выходные и праздничные дни.
Училась в City Univercity of New York, (Baruch College) на кафедре маркетинга.
6 лет прожила в США, работала в банковской сфере.
Работу делаю быстро. Качество гарантирую.
Выполняю следующие направления переводов:
* англ.-рус.
* рус.-англ.
* нем.-рус.
* рус.-нем.
Стоимость услуг: расценки зависят от сложности перевода.
В зависимости от срочности и сложности заказа:
- 1800 знаков с пробелами– от 150-350 рублей.
Образование:
Высшее экономическое City Univercity of New York (Baruch college).
2006г -2011г Работала в Citibank
2011 г. — 2014 г. – исследователь отдела маркетинга в Партнер-Consult , г. Самара. По совместительству - переводчик немецкого и английского
Стажировки и проживание в заграницей:
2004-2005 проживание в Германии в немецкой семье
2005 -2011 работа, учеба, проживание в США