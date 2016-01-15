Профессионально владею англ. и нем. языками. Долго жила и училась в США

Уважаемый заказчик!

Готова взяться за любой тип работы в области перевода: от мелких до крупных заказов.

Доступна : будни дни (3-4 часа в день), выходные и праздничные дни.

Училась в City Univercity of New York, (Baruch College) на кафедре маркетинга.

6 лет прожила в США, работала в банковской сфере.

Работу делаю быстро. Качество гарантирую.

Выполняю следующие направления переводов:

* англ.-рус.

* рус.-англ.

* нем.-рус.

* рус.-нем.

Стоимость услуг: расценки зависят от сложности перевода.

В зависимости от срочности и сложности заказа:

- 1800 знаков с пробелами– от 150-350 рублей.

Образование:

Высшее экономическое City Univercity of New York (Baruch college).

2006г -2011г Работала в Citibank

2011 г. — 2014 г. – исследователь отдела маркетинга в Партнер-Consult , г. Самара. По совместительству - переводчик немецкого и английского

Стажировки и проживание в заграницей:

2004-2005 проживание в Германии в немецкой семье

2005 -2011 работа, учеба, проживание в США