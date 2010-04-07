Katena_ukr

Екатерина Дворниченко

Киев, Украина

Образование: высшее

Киевский Славистический Университет - Филология (Русский и английский язык и литература)

Киевский Национальный Экономический Университет - Правоведение

Языки: русский, украинский, английский - свободно; испанский - базовые знания.

Опыт работы в переводах (юридическая, финансовая, бухгалтерская тематика) - более 6 лет.

Работаю с Традосом.

Опытный пользователь Internet, Microsoft Office 2003, высокая скорость набора текста.

Опыт в редактировании текстов любой тематики.