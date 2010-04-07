Katena_ukr

Екатерина Дворниченко
Киев, Украина
Образование: высшее
Киевский Славистический Университет - Филология (Русский и английский язык и литература)
Киевский Национальный Экономический Университет - Правоведение
Языки: русский, украинский, английский - свободно; испанский - базовые знания.
Опыт работы в переводах (юридическая, финансовая, бухгалтерская тематика) - более 6 лет.
Работаю с Традосом.
Опытный пользователь Internet, Microsoft Office 2003, высокая скорость набора текста.
Опыт в редактировании текстов любой тематики.