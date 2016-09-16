У каждой работы своя история и я готова воплотить Вашу!

Привет, меня зовут Катерина.

Дизайнер, художник и начинающий фрилансер.

В моем портфолио, некоторые из работ, которые я разработала или нарисовала.

Мои сильные стороны – креативность, пунктуальность, умение слушать.

Хорошо владею программами CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.

Разработаю дизайн, обработаю фото, нарисую арт –всё что пожелаете.

Моя цель – разработать в соответствие с Вашими потребностями дизайн в указанный срок. При работе над новым проектом, я хотела бы узнать как можно больше деталей, что бы иметь более четкое представление о поставленной задаче.

С малых лет занимаюсь творчеством. В 2015 г закончила художественный техникум по специальности Дизайн. В данный момент учусь и готова совершенствовать свои знания дальше.