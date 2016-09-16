Привет, меня зовут Катерина.
Дизайнер, художник и начинающий фрилансер.
В моем портфолио, некоторые из работ, которые я разработала или нарисовала.
Мои сильные стороны – креативность, пунктуальность, умение слушать.
Хорошо владею программами CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.
Разработаю дизайн, обработаю фото, нарисую арт –всё что пожелаете.
Моя цель – разработать в соответствие с Вашими потребностями дизайн в указанный срок. При работе над новым проектом, я хотела бы узнать как можно больше деталей, что бы иметь более четкое представление о поставленной задаче.
С малых лет занимаюсь творчеством. В 2015 г закончила художественный техникум по специальности Дизайн. В данный момент учусь и готова совершенствовать свои знания дальше.
Портфолио
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