Katerina-88

РЕЗЮМЕ
Фамилия, имя: Благодарёва Екатерина Владимировна
Образование: Высшее
Город: Киев.
Телефон: 050-747-81-55
E-mail: [email protected]
Цель: работать - Архитектором- ландшафтным дизайнером.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Учебное заведение: Киевский национальный университет строительства и архитектуры
Дата поступления / окончания: 08.2007/07.2013
Факультет: Архитектурный. Специализация: Архитектура, градостроительство, Ландшафтный дизайнер.
ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:
Русский – родной; Украинский – родной; Английский – базовый уровень.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
-знание ПК –Microsoft Office, Internet, Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator, ArchiCAD; Realtime Landscaping Architect; AutoCAD; Artlantis Studio; 3D Max;
- умение визуализировать, чертить и рисовать от руки - владение техникой рисунка и живописи;
- выполняю архитектурные проекты, дизайн интерьера и экстерьера вручную и в электронном виде;
- предпроектные разработки жилых и общественных сооружений;
- проектирование (реконструкция) жилых и общественных сооружений;
- Разработка архитектурно-строительной части проектов;
- Принятие участия в подготовке технических заданий и разработке градостроительных и архитектурных решений;
- Увязка принятых решений с проектными разработками др.разделов проекта;
- Обеспечение соответствия разрабатываемых решений нормативам;
- Участвую в разработке пред-проектных концепций.
А также
- создаю новые проекты любых объёмов и сложностей ; Ситуация, Ген план, Дендроплан, Схемы твердых покрытий, Разбивочный чертеж, Схема полива, Визуализация, Видео презентация.
Опыт работы:
Практика в «Киевпроект»
2011 с 07.05 по 07.27
«Архитектоника»
2012 с 02.14 по 03.28
Разработка паспорту объекта
Участие в конкурсе реконструкция «Гостиный двор»
Разработка внутреннего благоустройства
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
Дата рождения: 28.06.1982. Возраст: 29лет. Семейное положение: не замужем
Активная жизненная позиция, целеустремлённость, ответственность, быстрая обучаемость, творческое мышление, исполнительность, умение ставить цели и добиваться их, работаю на совесть и с любовью к растениям.
Хобби: Живопись, музыка, туризм, книги, фотографии, кино.
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:
То, что ты говоришь и делаешь сегодня, это то, чем ты будешь жить завтра.
Успех приходит к тем, кто продолжает упорствовать, когда все остальные отступились.
С уважением, Екатерина.