Katerina-88

Ландшафтный дизайнер выполнит временную, разовую или постоянную рабо

РЕЗЮМЕ

Фамилия, имя: Благодарёва Екатерина Владимировна

Образование: Высшее

Город: Киев.

Телефон: 050-747-81-55

E-mail: [email protected]

Цель: работать - Архитектором- ландшафтным дизайнером.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Учебное заведение: Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Дата поступления / окончания: 08.2007/07.2013

Факультет: Архитектурный. Специализация: Архитектура, градостроительство, Ландшафтный дизайнер.

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ:

Русский – родной; Украинский – родной; Английский – базовый уровень.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

-знание ПК –Microsoft Office, Internet, Adobe Photoshop, Corel Draw, Illustrator, ArchiCAD; Realtime Landscaping Architect; AutoCAD; Artlantis Studio; 3D Max;

- умение визуализировать, чертить и рисовать от руки - владение техникой рисунка и живописи;

- выполняю архитектурные проекты, дизайн интерьера и экстерьера вручную и в электронном виде;

- предпроектные разработки жилых и общественных сооружений;

- проектирование (реконструкция) жилых и общественных сооружений;

- Разработка архитектурно-строительной части проектов;

- Принятие участия в подготовке технических заданий и разработке градостроительных и архитектурных решений;

- Увязка принятых решений с проектными разработками др.разделов проекта;

- Обеспечение соответствия разрабатываемых решений нормативам;

- Участвую в разработке пред-проектных концепций.

А также

- создаю новые проекты любых объёмов и сложностей ; Ситуация, Ген план, Дендроплан, Схемы твердых покрытий, Разбивочный чертеж, Схема полива, Визуализация, Видео презентация.

Опыт работы:

Практика в «Киевпроект»

2011 с 07.05 по 07.27

«Архитектоника»

2012 с 02.14 по 03.28

Разработка паспорту объекта

Участие в конкурсе реконструкция «Гостиный двор»

Разработка внутреннего благоустройства

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:

Дата рождения: 28.06.1982. Возраст: 29лет. Семейное положение: не замужем

Активная жизненная позиция, целеустремлённость, ответственность, быстрая обучаемость, творческое мышление, исполнительность, умение ставить цели и добиваться их, работаю на совесть и с любовью к растениям.

Хобби: Живопись, музыка, туризм, книги, фотографии, кино.

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО:

То, что ты говоришь и делаешь сегодня, это то, чем ты будешь жить завтра.

Успех приходит к тем, кто продолжает упорствовать, когда все остальные отступились.

С уважением, Екатерина.