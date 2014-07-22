Здравствуйте! Хочу предложить Вам услуги копирайтинга!
Желаю заниматься написанием уникальных статей, набором и редактированием текстов, отзывами о товарах и услугах.
Имею медицинское образование: стоматолог по специальности. Увлекаюсь спортом, танцами, чтением художественной и научной литературы. Буду рада писать на указанные темы. Предложения по иным тематикам тоже приветствую!
Работаю качественно, старательно! Гарантирую сдачу работы в установленный срок. Готова работать без выходных.
Оплата: WebMoney (WMZ).
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
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Копирайтинг
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#8687