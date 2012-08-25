Мое портфолио
Спасибо за то что решили просмотреть мое портфолио......Я могу вам помочь с разной работой
1)я могу переводить тексты и многое другое
2)могу публиковать ваши просьбы на других сайтах,форумах
ну и много остального.Обращайтьесь всегда поможем=)
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
от $40
от 3 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $70
от 5 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $70
от 6 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга