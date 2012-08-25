Мое портфолио

Спасибо за то что решили просмотреть мое портфолио......Я могу вам помочь с разной работой

1)я могу переводить тексты и многое другое

2)могу публиковать ваши просьбы на других сайтах,форумах

ну и много остального.Обращайтьесь всегда поможем=)