Katerina89

Екатерина Katerina89

 
27 летРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Мое портфолио

Спасибо за то что решили просмотреть мое портфолио......Я могу вам помочь с разной работой

1)я могу переводить тексты и многое другое

2)могу публиковать ваши просьбы на других сайтах,форумах

ну и много остального.Обращайтьесь всегда поможем=)

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Наполнение сайтов
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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