KaterinaBelova

Екатерина Белова KaterinaBelovaKaterinaBelova
41 годРоссия/Орел
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер, SMM-менеджер, таргетолог
Работаю копирайтером с 2013 года. Выполняю работы по тех.заданиям, с использованием ключей, с высокой степенью уникальности. Пишу на разные темы, кроме медицины, финансов и того, что можно оценить как "желтая пресса", то есть о жизни известных людей, слухи, предположения и прочее.
В 2019 году получила образование SMM-менеджера, теперь в список моих услуг входит создание групп в ВК "под ключ", наполнение контентом, помощь в создании и аудит готовых аккаунтов, продвижение, создание рассылок и настройка оповещений. Запуск рекламных кампаний в качестве таргетолога.
Действие аккаунта приостановлено!