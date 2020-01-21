KaterinaBelova

Копирайтер, SMM-менеджер, таргетолог

Работаю копирайтером с 2013 года. Выполняю работы по тех.заданиям, с использованием ключей, с высокой степенью уникальности. Пишу на разные темы, кроме медицины, финансов и того, что можно оценить как "желтая пресса", то есть о жизни известных людей, слухи, предположения и прочее.