KaterinaBur

Копирайтинг, рерайт, редактирование текстов, книг

Вот уже почти 15 лет, как я занимаюсь любимым делом - журналистикой, написание и создание текстов любой направленности. Начинала, как и многие с обычного журналиста и выросла до главного редактора, менеджера по связям с общественностью в международных проектах. Моя профессия для меня - это хобби, любимое дело и то, чем я зарабатываю на жизнь.

Могу разрабатывать перспективные планы, отдельные мероприятия или их комплекс. Формировать информационно-рекламные стратегии отдельного направления деятельности организации в области связей с общественностью в соответствии с общими приоритетами политики организации и перспективами ее развития.

Интерес к работе с людьми, желание профессионально развиваться в выбранной области

- Аналитический склад ума, высокая самоорганизация

- Грамотная речь, хорошая дикция

- Своей главной сильной стороной считаю - предприимчивость в новых делах и начинаниях. Новое, нужное дело начинаю с большим азартом, не жалея сил для достижения результата.

- Люблю "бросать вызов", активная жизненная позиция.