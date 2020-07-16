KaterinaLeo1

Smm-менеджер

В данной специальности опыта нет.Прошла курсы и повысила навыки в данной области:

1. Анализ деятельности конкурентов в социальных сетях.

2. Разработка SMM стратегии и контент-плана.

3. Разработка и реализация SMM — кампаний в социальных сетях.

4. Администрирование/модерация групп в социальных сетях: наполнение контентом, коммуникации

с участниками групп/страниц, повышение их активности.

5. Раскрутка групп и аккаунтов в социальных сетях.

6. Ответы на вопросы пользователей.

7. Составление отчетов и анализов эффективности.

Для повышения уровня знаний по SMM я принимаю участие в различных веб - семинарах, где

знакомлюсь с новыми тенденциями.

Личные качества:

Ответственность, нацеленность на результат, стрессоустойчивость, стремление к развитию и

росту, коммуникабельность, обучаемость, ответственность, трудолюбие, креативный подход.

С радостью буду ждать Ваши предложения.

Более 5 лет занималась профессиональной съёмкой.

Имею навыки в графическом дизайне, построении композиции.

Имею художественное образование, так же курсы в области фотографии.

Творчески подхожу к работе, не упуская момент ответственности и точности.