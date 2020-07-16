KaterinaLeo1

В данной специальности опыта нет.Прошла курсы и повысила навыки в данной области:
1. Анализ деятельности конкурентов в социальных сетях.
2. Разработка SMM стратегии и контент-плана.
3. Разработка и реализация SMM — кампаний в социальных сетях.
4. Администрирование/модерация групп в социальных сетях: наполнение контентом, коммуникации
с участниками групп/страниц, повышение их активности.
5. Раскрутка групп и аккаунтов в социальных сетях.
6. Ответы на вопросы пользователей.
7. Составление отчетов и анализов эффективности.
Для повышения уровня знаний по SMM я принимаю участие в различных веб - семинарах, где
знакомлюсь с новыми тенденциями.
Личные качества:
Ответственность, нацеленность на результат, стрессоустойчивость, стремление к развитию и
росту, коммуникабельность, обучаемость, ответственность, трудолюбие, креативный подход.
С радостью буду ждать Ваши предложения.
Более 5 лет занималась профессиональной съёмкой.
Имею навыки в графическом дизайне, построении композиции.
Имею художественное образование, так же курсы в области фотографии.
Творчески подхожу к работе, не упуская момент ответственности и точности.