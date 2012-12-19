KaterinaRostov

Опыт работы
Предприятие, период. Должность, должностные обязанности
ДОД Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3
Сентябрь 2006 — Апрель 2007 Тренер-преподаватель
Профессиональная подготовка детей, обучение спортивным бальным танцам
ООО "АгроЗемИнвест"
Июль 2007 — Август 2010 Менеджер
телефонные переговоры, проведение рекламных акций, промо-мероприятий, BTL, полный PR компании (раскрутка товара), поиск и ведение партнеров компании, подготовка рабочего графика, медиапланирование, подготовка ежемесячной отчетности по маркетингу, подбор подрядчиков, подбор персонала, разработка сувенирной, печатной продукций и т.д.
велнес центр "FitWellAthletics"
Май 2011 – настоящее время pr-менеджер
организация и проведение BTL акций, организация и проведение внутренних мероприятий, ведение переговоров с рекламодателями, организация рекламных площадей на территории клуба, ведение переговоров с СМИ, подбор подрядчиков, ведение страницы в социальных сетях, ведение переговоров
с партнерами на бартерной и финансовой основах, разработка и заказ сувенирной, наградной продукций, подготовка медиапланирования, подготовка отчетности, разработка сценариев, налаживание коммуникаций в компании, подбор и ведение переговоров с партнерами,
привлечение важных клиентов для компании и т.д
Опыт не зафиксированный в тр. книжке.
Рекламно-праздничное агентство Престижжж
С 2005 – настоящее время Директор
Ведение компании, документооборот, составление договоров, счетов, актов, поиск партнеров, клиентов, заключение долгосрочных договоров, разработка иведение методов работы менеджеров компании, разработка мотивации сотрудников, разработка сценариев, проектов.
организация и проведение:
-крупнейших городских мероприятий,
-корпоративов,
-детских праздников,
-юбилеев,
-свадеб,
-выставок,
-открытие площадок,
-открытие крупнейших соревнований,
-конкурсов красоты,
-спортивных мероприятий и фестивалей.
руководство коллективом от 20 человек, разработка рекламных кампаний для различных видов деятельности, наработанная база данных и многое другое.
Образование
ВУЗ, год Факультет
ЮРГУЭС г.Шахты, Ростов-на-Дону,
2005 — 2010 Социальная культура, сервис и туризм.
Специалист.
Личностные качества, достижения
Достижения Проводила, на протяжении 5 лет, с успехом крупные спортивные и культурные городские мероприятия, такие как:
-1 мая (театральная площадь, 5 лет подряд),
-День Города (гребной канал, набережная реки Дон, ул. Б.Садовая, 5 лет подряд) в рамках которого 3 года подряд, с грандиозным успехом проводится конкурсы красоты, грации и спорта по РО «Мister & Miss Sport Rostov-on-Don 2010, 2011, 2012», в котором принимают участие профессиональные именитые спортсмены города и РО
-конкурс красоты грации и спорта, среди маленьких именитых спортсменов города и РО «Mini Mister & Miss Sport Rostov-on-Don 2011,2012.
-конкурс красоты и туризма, среди представительниц туристской деятельности «Мисс Туризм ЮФО 2009, 2010»,
-межнациональные турниры,
-открытия крупнейших турниров различных видов спорта и множество других мероприятий.
Награждалась благодарственными письмами Мэра города Ростова-на-Дону, МУ «Управления по физической культуре и спорту г.Ростова-на-Дону», Министерства спорта РО и т.п.
КМС по спортивным бальным танцам, чемпионка ЮФО и РО.
Успешный рост в работе ведущего.
На всех вышеперечисленных мероприятиях, корпоративах, свадьбах и т.д., работаю более 6-ти лет, в качестве ведущего.
Качества умение принимать решение и нести ответственность; способность работать как самостоятельно, так и в команде; умение и опыт руководить коллективом; успешные организаторские способности; легко обучаемая; ответственность; мобильность; коммуникабельность; целеустремленность; честность; активность; аналитический склад ума; последовательное карьерное продвижение в рамках одной организации, креативность, срессоустойчивость.