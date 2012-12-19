KaterinaRostov

Опыт работы

Предприятие, период. Должность, должностные обязанности

ДОД Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3

Сентябрь 2006 — Апрель 2007 Тренер-преподаватель

Профессиональная подготовка детей, обучение спортивным бальным танцам

ООО "АгроЗемИнвест"

Июль 2007 — Август 2010 Менеджер

телефонные переговоры, проведение рекламных акций, промо-мероприятий, BTL, полный PR компании (раскрутка товара), поиск и ведение партнеров компании, подготовка рабочего графика, медиапланирование, подготовка ежемесячной отчетности по маркетингу, подбор подрядчиков, подбор персонала, разработка сувенирной, печатной продукций и т.д.

велнес центр "FitWellAthletics"

Май 2011 – настоящее время pr-менеджер

организация и проведение BTL акций, организация и проведение внутренних мероприятий, ведение переговоров с рекламодателями, организация рекламных площадей на территории клуба, ведение переговоров с СМИ, подбор подрядчиков, ведение страницы в социальных сетях, ведение переговоров

с партнерами на бартерной и финансовой основах, разработка и заказ сувенирной, наградной продукций, подготовка медиапланирования, подготовка отчетности, разработка сценариев, налаживание коммуникаций в компании, подбор и ведение переговоров с партнерами,

привлечение важных клиентов для компании и т.д

Опыт не зафиксированный в тр. книжке.

Рекламно-праздничное агентство Престижжж

С 2005 – настоящее время Директор

Ведение компании, документооборот, составление договоров, счетов, актов, поиск партнеров, клиентов, заключение долгосрочных договоров, разработка иведение методов работы менеджеров компании, разработка мотивации сотрудников, разработка сценариев, проектов.

организация и проведение:

-крупнейших городских мероприятий,

-корпоративов,

-детских праздников,

-юбилеев,

-свадеб,

-выставок,

-открытие площадок,

-открытие крупнейших соревнований,

-конкурсов красоты,

-спортивных мероприятий и фестивалей.

руководство коллективом от 20 человек, разработка рекламных кампаний для различных видов деятельности, наработанная база данных и многое другое.

Образование

ВУЗ, год Факультет

ЮРГУЭС г.Шахты, Ростов-на-Дону,

2005 — 2010 Социальная культура, сервис и туризм.

Специалист.

Личностные качества, достижения

Достижения Проводила, на протяжении 5 лет, с успехом крупные спортивные и культурные городские мероприятия, такие как:

-1 мая (театральная площадь, 5 лет подряд),

-День Города (гребной канал, набережная реки Дон, ул. Б.Садовая, 5 лет подряд) в рамках которого 3 года подряд, с грандиозным успехом проводится конкурсы красоты, грации и спорта по РО «Мister & Miss Sport Rostov-on-Don 2010, 2011, 2012», в котором принимают участие профессиональные именитые спортсмены города и РО

-конкурс красоты грации и спорта, среди маленьких именитых спортсменов города и РО «Mini Mister & Miss Sport Rostov-on-Don 2011,2012.

-конкурс красоты и туризма, среди представительниц туристской деятельности «Мисс Туризм ЮФО 2009, 2010»,

-межнациональные турниры,

-открытия крупнейших турниров различных видов спорта и множество других мероприятий.

Награждалась благодарственными письмами Мэра города Ростова-на-Дону, МУ «Управления по физической культуре и спорту г.Ростова-на-Дону», Министерства спорта РО и т.п.

КМС по спортивным бальным танцам, чемпионка ЮФО и РО.

Успешный рост в работе ведущего.

На всех вышеперечисленных мероприятиях, корпоративах, свадьбах и т.д., работаю более 6-ти лет, в качестве ведущего.

Качества умение принимать решение и нести ответственность; способность работать как самостоятельно, так и в команде; умение и опыт руководить коллективом; успешные организаторские способности; легко обучаемая; ответственность; мобильность; коммуникабельность; целеустремленность; честность; активность; аналитический склад ума; последовательное карьерное продвижение в рамках одной организации, креативность, срессоустойчивость.