Занимаюсь дизайном сайтов и интерфейсов более года.
За время работы успела поработать с многими крупными компаниями, например, такими, как Аэрофлот.
Проектировала сайты, интранет-системы, участвовала в работе над продуктами B2B. Создаю гайдлайны с нуля или мастерски поддерживаю уже готовые.
Hard skills:
- Безупречное владение пакетом Adobe CC
- Умение работать в Figma и Sketch
- Базовое знание After Effects
- Умение создавать анимацию интерфейса, анимированных баннеров.
- Владение Tilda и знание необходимых кодов
- Знание принципов композиции, типографики, графических стилей и умение их применять
- Теоретические знания вёрстки
- Графический дизайн - умение придумывать и создавать иллюстрации
- 3D моделирование и графика в C4D
Soft skills:
- Креативность
- Коммуникативные навыки
- Адаптивность и гибкость
- Эмоциональный интеллект
Портфолио
- Дизайн промо сервиса для сновидений9 просмотров
- Редизайн сайта завода21 просмотр
- Дизайн CRM системы30 просмотров
- Сайт для платформы онлайн-обучения21 просмотр
- Дизайн CRM системы38 просмотров