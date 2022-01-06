Web дизайнер Middle

Занимаюсь дизайном сайтов и интерфейсов более года.

За время работы успела поработать с многими крупными компаниями, например, такими, как Аэрофлот.

Проектировала сайты, интранет-системы, участвовала в работе над продуктами B2B. Создаю гайдлайны с нуля или мастерски поддерживаю уже готовые.

Hard skills:

- Безупречное владение пакетом Adobe CC

- Умение работать в Figma и Sketch

- Базовое знание After Effects

- Умение создавать анимацию интерфейса, анимированных баннеров.

- Владение Tilda и знание необходимых кодов

- Знание принципов композиции, типографики, графических стилей и умение их применять

- Теоретические знания вёрстки

- Графический дизайн - умение придумывать и создавать иллюстрации

- 3D моделирование и графика в C4D

Soft skills:

- Креативность

- Коммуникативные навыки

- Адаптивность и гибкость

- Эмоциональный интеллект