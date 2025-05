KaterinaZ2014

Технический переводчик

Hello. My name is Kateryna. I am Ukrainian, but my first language is Russian. I am a technical translator, having worked as such for a major company for over six years. I hold Bachelor degree in Education and I have experience of writing technical articles.

I am diligent, reliable, and responsible in meeting deadlines. I am also observant, hard-working and fast leaning person. I will be happy to assist you with your projects.

Добрый день. Меня зовут Екатериной. Я украинка, но мой основной язык - русский. Я работаю на должности технического переводчика в крупной компании более шести лет. Владею дипломом со степенью бакалавра, а также имею опыт в написании технических статей.

Я усердна, надежна и ответственна в выполнении заданий и сроков. Я также внимательный, трудолюбивый и быстро обучаемый сотрудник. Буду рада участвовать в Ваших проектах.