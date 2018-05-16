Katerina_Egorova

Нужно написать текст письма для e-mail рассылки ( услуги event- агентства)
- Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Разместить текст и фото в портфолиоНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен рерайт сайта http://xn--80adib5aadprx.xn--p1acf/Рерайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Продвигаем 2 лендинга ( в разработке) Бетон и арматура. Есть описание услуги. Что нужно от исполнителя по SEO: 1)SEO - хотим первые позиции по ключевым вопросам 2) Какой срок ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Ищу разработчика landing page Необходимо сделать с 0 landing ( 7 слайдов + портфолио) Ищу человека который поможет оживить макет икачественно доведет до сети Макет по ссылке ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен опытный человек с ресторанным кейсом. - Видео - Акции - Раскрутка - Копирайт Работа по сценарному плану Раскрутка с 0Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен верстальщик. Сверстать шаблон лендинга работая с нашим дизайнером. 7 блоков + портфолиоHTML-верстка43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно креативно и стильно оформить презентацию для event агентства ( создать дизайн) 43 слайда ( из них 13 портфолио- нужно будет сделать Mood Board) Текст есть - его нужно сократить и перевести в ...Презентации7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо креативно и современно оформить презентацию услуг event агентства. Создать красивый и креативный Mood Board из фотографий с проведенных мероприятий. Очень хотелось бы, что бы у кандитада был опыт работы с event- агентствами. Кидайте портфолио, ...Презентации2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть 80% контента и слайдов. Нужен общий дизайн и местами копирайт. Продукты и услуги маркетингового-ивент агенства. Хотелось бы чтоб человек имел опыт в написании бизнес презентаций. Кидайте портфолио, успешному кандидату скину т.з. и проговорим по ...Презентации4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть 80% контента и слайдовНужен общий дизайн и местами копирайтПродукты и услуги event-marketing agency. Хотелось бы чтоб человек имел опыт в написании бизнес презентаций в сфере event-marketingЕсть масса фотографий с мероприятий нужно сделать Mood boardКидайте ...Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт7 лет назад