Katerina_Fortuna

Екатерина Сыч Katerina_FortunaKaterina_Fortuna
Опыт работы:
апрель 2012 – настоящее время
ООО «БИТ» (Бухучет, торговля и автоматизация) – IT-услуги и ПО
Менеджер по маркетингу
- мониторинг деятельности конкурентов;
- разработка стратегии, проведение, контроль рекламных и BTL мероприятий;
- обеспечение офиса рекламной полиграфической и сувенирной продукцией;
- организация и проведение внутренних мероприятий (семинары, мастер-классы, демо-дни);
- подготовка участия компании в выставках и семинарах.
январь 2011 — январь 2012
ООО "Антакарана" (www.antakarana.com.ua) — производственно-строительная компания
Менеджер по маркетингу
- разработка и реализация маркетинговых планов компании, формирование рекламного бюджета;
- поиск и установление контактов с подрядчиками (разные направления);
- PEST– и SWOT – анализ;
- конкурентный анализ;
- наполнение и контроль за продвижением корпоративного сайта;
- подготовка и участие компании в отраслевых выставках.
сентябрь 2010 — январь 2011
РА "Особняк" (Киев) — СМИ
менеджер по рекламе
- поиск и привлечение новых клиентов, проведение переговоров;
- продажа рекламных площадей;
- ведение деловой переписки и документооборота: подготовка договоров, приложений;
- сопровождение, мониторинг и контроль размещений клиентов.
Образование:
2006-2011гг. - Киевский Национальный экономический университет, Маркетинговый менеджмент, магистр
Ключевые навыки:
• бизнес-анализ, проведение исследований и стратегическое планирование;
• сегментирование; позиционирование; ценообразование;
• branding и комплекс мероприятий по выводу новых товаров на рынок;
• mаркетинг-mix; стимулирование сбыта и программы лояльности;
• проведение переговоров и презентаций;
• уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet;
• русский, украинский в совершенстве, английский – базовый.
Личные качества: аналитический склад ума, организаторские способности, креативность.
Дополнительные навыки и умения: копирайтинг, наличие водительского удостоверения