Katerina_Fortuna

Опыт работы:

апрель 2012 – настоящее время

ООО «БИТ» (Бухучет, торговля и автоматизация) – IT-услуги и ПО

Менеджер по маркетингу

- мониторинг деятельности конкурентов;

- разработка стратегии, проведение, контроль рекламных и BTL мероприятий;

- обеспечение офиса рекламной полиграфической и сувенирной продукцией;

- организация и проведение внутренних мероприятий (семинары, мастер-классы, демо-дни);

- подготовка участия компании в выставках и семинарах.

январь 2011 — январь 2012

ООО "Антакарана" (www.antakarana.com.ua) — производственно-строительная компания

Менеджер по маркетингу

- разработка и реализация маркетинговых планов компании, формирование рекламного бюджета;

- поиск и установление контактов с подрядчиками (разные направления);

- PEST– и SWOT – анализ;

- конкурентный анализ;

- наполнение и контроль за продвижением корпоративного сайта;

- подготовка и участие компании в отраслевых выставках.

сентябрь 2010 — январь 2011

РА "Особняк" (Киев) — СМИ

менеджер по рекламе

- поиск и привлечение новых клиентов, проведение переговоров;

- продажа рекламных площадей;

- ведение деловой переписки и документооборота: подготовка договоров, приложений;

- сопровождение, мониторинг и контроль размещений клиентов.

Образование:

2006-2011гг. - Киевский Национальный экономический университет, Маркетинговый менеджмент, магистр

Ключевые навыки:

• бизнес-анализ, проведение исследований и стратегическое планирование;

• сегментирование; позиционирование; ценообразование;

• branding и комплекс мероприятий по выводу новых товаров на рынок;

• mаркетинг-mix; стимулирование сбыта и программы лояльности;

• проведение переговоров и презентаций;

• уверенный пользователь ПК: MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet;

• русский, украинский в совершенстве, английский – базовый.

Личные качества: аналитический склад ума, организаторские способности, креативность.

Дополнительные навыки и умения: копирайтинг, наличие водительского удостоверения