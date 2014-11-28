Katerina_Pankova

Немецкий? Больше не проблема! Переводы качественно и в срок!

Более 3-х лет занимаюсь письменными и устными переводами как с русского на немецкий, так и с немецкого на русский. С отличием окончила институт Зарубежной филологии ("Германистика") Тамбовского Государственного Университета. В качестве письменного и устного переводчика сотрудничала с различными российскими и немецкими компаниями и организациями, чему имеются соответствующие подтверждения и благодарности (например, организация "Lebenshilfe" и Евангелический церковный округ города Ветцлар, Международное общество Гёте, ТГМПИ им. С.В. Рахманинова г. Тамбов, Детмольдская высшая школа музыки г. Мюнстер, LWF GmbH г. Мюнхен, а также международные фестивали "Дни Германии").

В данный момент занимаюсь магистерской работой в университете им. Иоганна Гутенберга г. Майнц по специальности "Переводоведение". Регулярно имею практику письменных переводов в комбинациях русский-немецкий/немецкий-русский в технической, экономической, компьютерной и правовой областях. Цена договорная. [email protected]