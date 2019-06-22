Katerina_Shi

Разработка веб-дизайн, типография

Работа над одним заказом занимает от 1 до 7 дней ‍

Сроки зависят от моей занятости, параллельных проектов, уровня сложности работы, но самое главное- заказчика (как быстро он отвечает на сообщения и вносит правки).

Немалую роль играет и наличие представления у клиента, что в итоге он хочет получить 

Но отсутствие чёткого видения конечного результата тоже вполне нормальное явления. В таком случае просто надо учитывать, что чем больше неизвестных ❔, тем больше времени требуется на исполнение заказа ⏱

⠀

А подход я нахожу ко всем заказчикам