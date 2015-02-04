Катерина Соловей Katerina_SoloveyKaterina_Solovey
Уважаемый заказчик, Вы человек деловой и цените каждую минуту, поэтому давайте сразу перейдем к делу. Что я предлагаю Вам?
1. Статьи. Информативные, но не пресные. В меру эмоциональные, но без воды. Написанные легким, живым языком, но не развязно.
2. Контент, который “зацепит” Вашего читателя, принесет ему пользу, ведь я всегда стараюсь проникнуться проблемами целевой аудитории, разделить ее интересы.
3. Тексты, соответствующие всем Вашим требованиям и представлениям о качестве, ведь я умею не только слушать, но и слышать заказчика, задавать правильные вопросы. Если Вы считаете, что текст нуждается в доработке, я буду вносить изменения до тех пор, пока Вы не останетесь довольны результатом.
Еще один нюанс. К сожалению, я не могу выдавать ежедневно десятки тысяч килознаков текста, ведь с каждым новым заказом я погружаюсь в тему по самую макушку. Убеждена, что при работе “на количество” обязательно страдает качество. А мне совсем не хочется подводить заказчика и разочаровывать читателей.
Буду рада сотрудничеству с Вами. Совместными усилиями мы добьемся нужного результата!
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