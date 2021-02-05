Katerina_wvarsh

Быстрое и качественное выполнение работы!

👍👍👍 Осторожно, клевый дизайн: Логотипы, иллюстрации, 2D дизайн и граммотное оформление текста и статей. Пока одни обещают, я делаю 🔥

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👋 Привет!

Меня зовут Катерина, я дизайнер и иллюстратор из Одессы. Я очень творческая и коммуникабельная личность. Получила художественое образование. А так же образование веб-дизайнера. Учусь на архитектора, парралельно продолжая проходить всякие курсы. Знакомые предлагают написать книгу, о том, как я все успеваю, мне же кажется иначе — многое сделала бы еще сегодня, а уже стемнело!(

В дизайне меня совсем не радует популярный до сих пор у многих других дизайнеров скевоморфизм, и вместо него я вам сделаю классный, неординарный и современный дизайн.

Работаю на лучшей бирже в рунете — Weblancer.net.

Разработаю Вам крутой логотип, нарисую любой сложности иллюстрации. Сделаю классный дизайн сайта или интернет-магазин, продающий landing page!

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📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Работаю по предоплате в $50

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс

Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.