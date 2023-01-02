Katerinafpv

Кино состоит из экрана и множества кресел, которые нужно заполнить.

С 2018 года работаю с различными компаниями:

⌚Руководила командой 3-х человек (обучение, постановка задач, контроль, оценка качества)Продюсировала и развивала блогеров в социальных сетях (реализация идей по созданию видеороликов и их дальнешее оформление и продвижение на ютуб-каналах, в Инстаграме, в Tik Tok) Создавала рекламные и промо ролики, участвовала в выездных съемках (полный цикл создания: предпродакшн, съемка, цветокоррекция, работа со звуком, графика, финальный монтаж готового видеоролика)Проводила прямые трансляции в качестве режиссера прямого эфира (подготовка, выборка необходимого оборудование, трансляция на различные площадки, запись готового эфира и его коррекция при необходимости)Съемка с воздуха (полеты на квадракоптере, спортивном дроне, fpv дроне)Создавала и продюсировала онлайн-курсы (полный цикл подготовки, подбор необходимого оборудования, работа с хромакеем, полный цикл монтажа)Работала с такими компаниями как Porsсhe, Леруа Мерлен, Едим Дома, Инстабосс, HQ Kombucha, Код Эснера, True Gamers, Бородач и другие.

Владение программами на профессиональном уровне: Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Adobe Media Encoder, Capture One, контроллер ATEM mini Pro ISO.Владение программами уровня "уверенный пользователь": Adobe Photoshop, Affinity Designer, Wirecast, OBS.