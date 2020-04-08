Katerinalll

Копирайтер, рекламный менеджер, ведение акаунтов.

Опыт: ведение коммерческого аккаунта instagram (женская одежда)1,5 года.ведение коммерческого аккаунта 2 мес (продажа смартфонов).ведение своего личного аккаунта , за 3 месяца количество подписчиков увеличилось с 4000 до 8000.Навыки:Грамотная устная и письменная речь.Качественная и стильная обработка фото и видео для соцсетей.Настройка рекламы в инстаграм.Поиск блогеров для покупки рекламы в инстаграм.Умение писать интересные, продающие тексты.Отличительные качества:Целеустремлённость, любовь к изучению и получению новых навыков, трудолюбие.