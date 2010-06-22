Ваш персональный копирайтер!

Добрый день! Рада что вас заинтересовала моя страничка.

Предлагаю Вам свои услуги по написанию статей (копирайтингу) практически любой тематики (предпочтения: финансы, здоровье, домашние любимцы, традиционные женские темы и т.д.), рерайтингу, редактированию, составлению шаблонов и другой работе с текстами.

Человек я разносторонний, много читаю, поэтому проблем с грамотностью и скудным словарным запасом не имею.

Эл. почта: [email protected]

ICQ: 343834565