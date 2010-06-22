Катёна Копирайтер Katerinka_PermKaterinka_Perm
44 годаРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Ваш персональный копирайтер!
Добрый день! Рада что вас заинтересовала моя страничка.
Предлагаю Вам свои услуги по написанию статей (копирайтингу) практически любой тематики (предпочтения: финансы, здоровье, домашние любимцы, традиционные женские темы и т.д.), рерайтингу, редактированию, составлению шаблонов и другой работе с текстами.
Человек я разносторонний, много читаю, поэтому проблем с грамотностью и скудным словарным запасом не имею.
Эл. почта: [email protected]
ICQ: 343834565
Действие аккаунта приостановлено!
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