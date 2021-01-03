дизайн інтер'єру, 3D візуалізація, колажі

☉ спілкуюсь мовами: англійська, українська, російська

☉ освіта: магістр дизайну інтер'єру (університет "Львівська політехніка")

☉ досвід роботи: більше 5 років

☉ працюю в програмах: 3Ds Max, Corona, Photoshop, Microsoft Excel, Archicad, Corel Draw, Word

☉ виконую: повні проекти, візуалізації, підбір наповнення (специфікація), колажі

☉ можу похвалитись близько 40 виконаними проектами. Проектами, які на разі на різній стадії реалізації.

... проектами в Україні, Польщі, США, Великої Британії

☉ з більшістю візуалізацій, по яких Ви можете оцінити мою роботу, Ви можете ознайомитись на моїй сторінці в Instagram

https://www.instagram.com/my_._view/