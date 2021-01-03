дизайн інтер'єру, 3D візуалізація, колажі
☉ спілкуюсь мовами: англійська, українська, російська
☉ освіта: магістр дизайну інтер'єру (університет "Львівська політехніка")
☉ досвід роботи: більше 5 років
☉ працюю в програмах: 3Ds Max, Corona, Photoshop, Microsoft Excel, Archicad, Corel Draw, Word
☉ виконую: повні проекти, візуалізації, підбір наповнення (специфікація), колажі
☉ можу похвалитись близько 40 виконаними проектами. Проектами, які на разі на різній стадії реалізації.
... проектами в Україні, Польщі, США, Великої Британії
☉ з більшістю візуалізацій, по яких Ви можете оцінити мою роботу, Ви можете ознайомитись на моїй сторінці в Instagram
Портфолио
- Kitchen-livingrooom82 просмотра
- Детская68 просмотров
- Livingroom design80 просмотров
- Дизайн спальні78 просмотров
- Дизайн кухні-вітальні в квартирі49 просмотров
- Kitchen46 просмотров
- Kitchen-livingrooom44 просмотра
- My_._view40 просмотров