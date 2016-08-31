KaterynaM2016

Сделать верстку для каталога по новому продукту: что есть: - фирменный стиль - наброски по компановке - тексты что нужно: - дизайн - верстка - цветные графики ...
Верстка полиграфии10 заявок
Закрыт
9 лет назад
Сделать верстку для каталога по новому продукту: что есть: - фирменный стиль - наброски по компановке - тексты что нужно: - дизайн - верстка - цветные графики ...
необходимо разработать иконки для 3х продуктов нашей компании: 1) ASSET Performance - энергоэффективность зданий 2) IIoT - Industrial Internrt of Things - Промышленный интернет вещей 3) ST600/ST1000 - решения для зеленой энергетики ...
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