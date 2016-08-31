KaterynaM2016

Катерина Михайлив KaterynaM2016

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Иконки для 3-х продуктов компании
признаюсь честно не сразу уловил "настроение" заказчика, и к результату смог прийти только в конце работы. главное что результат получился хороший :).
Работа выполнена! Лояльное отношение к задержке с нашей стороны. Учтены все подробные пожелания! СПАСИБО, Денис!
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