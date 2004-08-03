Kates1K_etxt

Помогу с математикой

Занятие математикой с 3-6 класс

Стоимость - 250 руб/45 мин

Формат проведения - онлайн❗

Мы можем связаться по видео связи на любых платформах, приспособленных для занятия. Но боятся этого не стоит! При желании, я могу связаться с вами по вотсап или вайбер для обсуждения подробностей. Для занятия достаточно иметь скайп и какую-то из программ, дополнительно.(зум, скайп и т. д).

Также отмечу, что я объясню материал с 3-6 класс по алгебре. Я буду объяснять все в графической программе. (вам иметь не нужно). Достаточно иметь: камеру направленную на тетрадку ребёнка, экран, для просмотра объяснения, гарнитуру (можно абсолютно любые наушники).

❗Возможные дни:

СБ - 11.00-17.00 по МСК

ВС - 11.00-15.30 по МСК

ЧТ - 10.30 - 16.00 по МСК