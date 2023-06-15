Katherine_Shu

Дизайнер интерфейсов с опытом

анимаюсь дизайном более 3х лет, ранее работала фотографом и ретушером 3 года.

В основном работала на крупных проектах, таких как интернет банкинги и разработка ПО для управления военным беспилотником (последнее место работы в офисе). По политическим причинам на родине ушла с работы, была волонтером, вынужденно бежала из страны, поэтому начинаю свою карьеру дизайнера на фрилансе.

У меня есть художественное образование (коммуникативный дизайн), и инженерное (инженер-программист). Как хобби у меня рисунок, перехожу с традиционного на компьютерную графику.

Готова браться за любые заказы, чтобы поднять свой рейтинг, так как я новичок на дизайнерском поприще.