Katherine_cbx

Администрирование в контакте, продвижение, слоганы

Мне 22 года. Заканчиваю юридический факультет. Проекты в Вконтакте веду уже более двух лет. На данный момент у меня три группы: 1) Товары для молодых мам (в партнерстве с подругой имеем свой интернет-магазин и шоурум); 2) Фотошторы (очень интересная новинка в сфере интерьера); 3) Роботы-пылесосы, совместно с подругой. От продаж немного подустала, поэтому в большей степени хочу сконцентрироваться на администрировании. Именно по этой причине я решила пройти курс "Администратор Вконтакте" и сертифицировать свою деятельность, что сейчас и осуществляю. Обладаю высокой грамотностью, есть опыт корректировки и редактирования научных текстов преимущественно медицинской тематики, так как уже несколько лет работаю (в основном дистанционно) администратором сайта в медицинском центре. Есть публикации в журналах, пишу стихи, легко сочиняю слоганы. Практически моментально могу выдать "продающий" стишок. Не люблю работу в офисе, зато дома за своим ноутбуком отдаюсь делу, которым занимаюсь, полностью, очень ответственно подходя к нему. Обладаю хорошим чувством юмора.