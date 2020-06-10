Дизайнер интерьеров, визуализатор

Образование высшее профильное.

Работаю в сфере дизайна с 2015г.

Выполняю заказы различной сложности от концепции торгового центра до дизайн проекта квартиры, также работы по графическому дизайну (логотипы, плакаты, листовки, визитки и пр.).

Примеры других работ по запросу.