Дизайнер интерьеров, визуализатор
Образование высшее профильное.
Работаю в сфере дизайна с 2015г.
Выполняю заказы различной сложности от концепции торгового центра до дизайн проекта квартиры, также работы по графическому дизайну (логотипы, плакаты, листовки, визитки и пр.).
Примеры других работ по запросу.
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Портфолио
- Календарь для частной фирмы, 2019г.122 просмотра
- Кухня в маленькой квартире, 2020г.97 просмотров
- Спальня в маленькой квартире, 2020г.82 просмотра
- Гостиная в маленькой квартире, 2020г.81 просмотр