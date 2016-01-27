Пеку кексы, шью игрушки, леплю фигурки. А вообще я старший спам-аналитик в декрете. Страдаю от кучи свободного времени и хочу работать!

Вот что я получила на предыдущих местах работы :

Анализ рассылок. Блокирование спама. Оптимизация работы, распределение обязанностей отдела по подчиненным, выявление баг в программе, написание статей и инструкций к работе. Контроль работы подчиненных. Обучение, проведение семинаров, составление презентаций для новых сотрудников.

Работа с программой 1С торговля склад, Word, Excel, Outlook,специалист по работе с клиентами в сфере сотовой связи, специалист IT услуг проводного домашнего интернета . работа с программами CRM, CCBO, EXEL, INTERNET, Help Desk и др. Общение с людьми, проведение переговоров. Планирование поездок и рабочего дня других сотрудников. Составление договоров. Делопроизводство.

Личные качества: Дисциплинирована, энергична, коммуникабельна, неконфликтна, быстро обучаема, стрессоустойчива, стремлюсь к профессиональному росту. Хорошо схожусь с людьми, быстро адаптируюсь в новой обстановке.

Интересуюсь новыми сферами деятельности, с удовольствием Рассмотрю варианты.