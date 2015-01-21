Kato22

Катя Kato22

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

ВНИМАНИЕ! 1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на

weblancer.net. 3. Нашли мой аккаунт вне этого ресурса? Будьте бдительны!

Вас обманывают!

О КОНТАКТАХ! Свои контактные данные я предоставляю заказчикам через личные сообщения на данном ресурсе! Мой логин в skype никак не

связан с логином на weblancer, а также не содержит точек. Если вы

получили мои контакты НЕ через личные сообщения на этом ресурсе — велика

вероятность обмана. Напишите мне ЛС, чтобы удостовериться, с кем вы

имеете дело.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату (WebMoney/Payeer/Карта ПриватБанка).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция текста;

- применяется творческий подход;

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

УСЛУГИ И ЦЕНЫ

1. Копирайтинг для сайтов

1.1. На главную страницу. От 20 до 25 $.

1.2. Текст «О компании». От 15 до 20 $.

1.3. Тексты в разделы. От 8 до 12 $.

1.4. Продающие тексты. От 10 до 20 $.

1.5. Информационные тексты. От 5 до 8 $.

1.6. Пресс-релизы, обзоры. От 10 до 15 $.

1.7. Описания товаров до 500 знаков. От 5 до 8 за одно описание.

2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).

2.1. Коммерческое предложение. От 50 до 80 $.

2.2. Публикации в журналы. От 60 до 90 $.

2.3. Презентации. От 30 до 50 $.

2.4. Листовки. От 25 до 50 $.

2.5. Буклеты. От 35 до 60 $.

3. Поэзия. От 5 до 10 $ (стоимость указана за четверостишье).

4. Шаблон для размножения. От 10 до 15$ (за 1000 знаков исходного текста).

ВНИМАНИЕ!

Каждый текст может быть оптимизирован под ключевые слова.

Стоимость текстов, отсутствующих в перечне услуг, обсуждается индивидуально.

Публикация на сайте, поиск изображений,  не входит

в стоимость. Выполнение этих видов работ возможно и оговаривается

индивидуально.