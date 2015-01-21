ВНИМАНИЕ! 1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на
weblancer.net. 3. Нашли мой аккаунт вне этого ресурса? Будьте бдительны!
Вас обманывают!
О КОНТАКТАХ! Свои контактные данные я предоставляю заказчикам через личные сообщения на данном ресурсе! Мой логин в skype никак не
связан с логином на weblancer, а также не содержит точек. Если вы
получили мои контакты НЕ через личные сообщения на этом ресурсе — велика
вероятность обмана. Напишите мне ЛС, чтобы удостовериться, с кем вы
имеете дело.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
- предоплату (WebMoney/Payeer/Карта ПриватБанка).
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатывается концепция текста;
- применяется творческий подход;
- задействуются опыт и профессионализм;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
1. Копирайтинг для сайтов
1.1. На главную страницу. От 20 до 25 $.
1.2. Текст «О компании». От 15 до 20 $.
1.3. Тексты в разделы. От 8 до 12 $.
1.4. Продающие тексты. От 10 до 20 $.
1.5. Информационные тексты. От 5 до 8 $.
1.6. Пресс-релизы, обзоры. От 10 до 15 $.
1.7. Описания товаров до 500 знаков. От 5 до 8 за одно описание.
2. Копирайтинг для рассылок/печатных изданий (стоимость указана за страницу А4).
2.1. Коммерческое предложение. От 50 до 80 $.
2.2. Публикации в журналы. От 60 до 90 $.
2.3. Презентации. От 30 до 50 $.
2.4. Листовки. От 25 до 50 $.
2.5. Буклеты. От 35 до 60 $.
3. Поэзия. От 5 до 10 $ (стоимость указана за четверостишье).
4. Шаблон для размножения. От 10 до 15$ (за 1000 знаков исходного текста).
ВНИМАНИЕ!
Каждый текст может быть оптимизирован под ключевые слова.
Стоимость текстов, отсутствующих в перечне услуг, обсуждается индивидуально.
Публикация на сайте, поиск изображений, не входит
в стоимость. Выполнение этих видов работ возможно и оговаривается
индивидуально.