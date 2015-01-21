ВНИМАНИЕ! 1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на

weblancer.net. 3. Нашли мой аккаунт вне этого ресурса? Будьте бдительны!

Вас обманывают!

О КОНТАКТАХ! Свои контактные данные я предоставляю заказчикам через личные сообщения на данном ресурсе! Мой логин в skype никак не

связан с логином на weblancer, а также не содержит точек. Если вы

получили мои контакты НЕ через личные сообщения на этом ресурсе — велика

вероятность обмана. Напишите мне ЛС, чтобы удостовериться, с кем вы

имеете дело.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить: - задание (в случае отсутствия – помогу в составлении); - ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут); - предоплату (WebMoney/Payeer/Карта ПриватБанка). С моей стороны при реализации каждого проекта: - прорабатывается концепция текста; - применяется творческий подход; - задействуются опыт и профессионализм; - строго соблюдаются оговоренные сроки; - поддерживается постоянная связь с заказчиком;

УСЛУГИ И ЦЕНЫ